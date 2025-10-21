Incidente in via Lanza di Scalea | si ribalta minicar con a bordo due ragazzini

Ha perso il controllo della minicar che si è ribaltata terminando la propria corsa al centro della carreggiata. Incidente nel primo pomeriggio di oggi in viale Lanza di Scalea, nella rotonda di fronte al velodromo. All'interno della minicar c'erano due ragazzini, che non hanno comunque riportato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

