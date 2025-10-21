Incidente in via Eugenio Caterina | giovane travolto da uno scooter 2 feriti

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di forte tensione, ieri mattina, intorno alle 9, a Salerno. In via Eugenio Caterina, infatti, uno scooter, pare in fase di sorpasso, ha travolto un giovane pedone che stava attraversando la strada. I soccorsi del 118 sono stati necessari per entrambi gli uomini coinvolti nel sinistro: in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

