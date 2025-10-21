Incidente in via Eugenio Caterina | giovane travolto da uno scooter 2 feriti
Attimi di forte tensione, ieri mattina, intorno alle 9, a Salerno. In via Eugenio Caterina, infatti, uno scooter, pare in fase di sorpasso, ha travolto un giovane pedone che stava attraversando la strada. I soccorsi del 118 sono stati necessari per entrambi gli uomini coinvolti nel sinistro: in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
02/10/2025 03:06: STRADA MATTARANETTA / VIA GALLIZIOLI EUGENIO - Incidente stradale Senza feriti prestare attenzione - X Vai su X
Sondrio, il deputato leghista Eugenio Zoffili preso a sassate dagli spacciatori mentre ripulisce il bosco: «Episodio inaccettabile» - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente a Santa Caterina, bimba di 9 anni investita da uno scooter pirata. I genitori: «Chi sa parli» - Una bambina di 9 anni è rimasta gravemente ferita la scorsa notte nel Salento, dopo essere stata investita da uno scooter mentre si trovava con la famiglia a Santa Caterina, marina di Nardò. Scrive quotidianodipuglia.it