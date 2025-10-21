Incidente in Tangenziale a Napoli in 300 restano fuori al concorso | proteste alla Mostra d'Oltremare
Caos al concorso per assistenti giudiziari alla Mostra d'Oltremare. In 300 candidati restano fuori per ritardi a causa di un incidente sulla Tangenziale e dello sciopero. Arrivano i carabinieri. "Anche donne in gravidanza all'ottavo mese in attesa sotto la pioggia". I candidati chiedono al Ripam di rinviare la prova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
