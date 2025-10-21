Incidente in tangenziale a Milano manda il traffico in tilt | coda di 6 chilometri

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coda di almeno 6 chilometri sulla Tangenziale Nord di Milano (A52) per un incidente stradale avvenuto pochi minuti prima delle 7. Incidente in Tangenziale NordLo schianto, per fortuna non grave, è avvenuto nel tratto Cinisello Balsamo Nord Muggiò - Nova Milanese. L'Areu (Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incidente tangenziale milano mandaTANGENZIALE TORINO - Si ribalta il rimorchio di un tir, tubi di cemento finiscono nei campi - FOTO - L'incidente si è verificato lungo il raccordo autostradale della Falchera, tra Torino e Mappano, nel tratto che collega l’autostrada Torino- Si legge su quotidianocanavese.it

incidente tangenziale milano mandaIncendio distrugge un'auto in tangenziale a Milano: maxi coda di 12 chilometri - È successo nella mattinata di martedì lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, in direzione Nord. Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tangenziale Milano Manda