Incidente in pieno centro | autovettura si capovolge dopo scontro vicino al semaforo
TREPUZZI – Mattinata di paura quella di ieri, lunedì 20 ottobre, a Trepuzzi, dove un incidente stradale ha visto coinvolte due vetture in un tamponamento a catena che solo per puro miracolo non ha avuto un epilogo fatale.Lo scontro è avvenuto verso mezzogiorno su via Papa Giovanni XXIII, poco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
