Incidente in pieno centro | autovettura si capovolge dopo scontro vicino al semaforo

Lecceprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREPUZZI – Mattinata di paura quella di ieri, lunedì 20 ottobre, a Trepuzzi, dove un incidente stradale ha visto coinvolte due vetture in un tamponamento a catena che solo per puro miracolo non ha avuto un epilogo fatale.Lo scontro è avvenuto verso mezzogiorno su via Papa Giovanni XXIII, poco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incidente pieno centro autovetturaFano, incidente in centro tra due auto vicino all'Arco di Augusto: un padre e i due figli in ospedale - ìFANO Padre e due figli minorenni in ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 14. corriereadriatico.it scrive

incidente pieno centro autovetturaIncolume dopo un incidente, muore travolto da un’altra auto - Esce indenne da un incidente stradale, ma muore travolto da un'auto. Secondo msn.com

Incidente frontale nel Milanese, l'auto prende fuoco: giovane estratto dal pompiere volontario di passaggio - In ospedale anche la ragazza al bordo della seconda auto coinvolta ... Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Pieno Centro Autovettura