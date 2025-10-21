Incidente funicolare Lisbona il rapporto | È stato un cavo non certificato per il trasporto di persone a causare la morte di 16 persone

I periti stabiliscono che il cavo sarebbe stato acquistato per sbaglio senza che nessun sistema di controllo interno rilevasse l'errore Svolta in merito all'incidente sulla funicolare a Lisbona dello scorso 3 settembre. Un rapporto dell’Ufficio indagini sugli incidenti aerei e ferroviari port. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

incidente funicolare lisbona il rapporto 200 stato un cavo non certificato per il trasporto di persone a causare la morte di 16 persone

© Ilgiornaleditalia.it - Incidente funicolare Lisbona, il rapporto: "È stato un cavo non certificato per il trasporto di persone a causare la morte di 16 persone"

