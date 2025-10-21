Incidente funicolare Lisbona il rapporto | È stato un cavo non certificato per il trasporto di persone a causare la morte di 16 persone

I periti stabiliscono che il cavo sarebbe stato acquistato per sbaglio senza che nessun sistema di controllo interno rilevasse l'errore Svolta in merito all'incidente sulla funicolare a Lisbona dello scorso 3 settembre. Un rapporto dell’Ufficio indagini sugli incidenti aerei e ferroviari port. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente funicolare Lisbona, il rapporto: "È stato un cavo non certificato per il trasporto di persone a causare la morte di 16 persone"

Approfondisci con queste news

I difetti di sicurezza hanno portato all'incidente fatale della funicolare di Lisbona, rivela il rapporto #mostshared #unitedkingdom - X Vai su X

Le indagini sul deragliamento della funicolare di Lisbona puntano su un cavo non adatto - Oltre che su varie mancanze nei controlli: lo indica un rapporto preliminare sull'incidente di settembre che causò 16 morti ... Lo riporta ilpost.it

Strage alla funicolare di Lisbona: 16 morti per un cavo non certificato e acquistato per errore - Il secondo rapporto sul disastro della funicolare di Lisbona rivela che il cavo spezzato non era certificato per il trasporto di persone e fu acquistato ... Lo riporta fanpage.it

Strage funicolare di Lisbona, le indagini: il cavo non era a norma - Secondo l'Ufficio per la prevenzione degli incidenti aerei e ferroviari, tipo di cavo che l'azienda dei trasporti pubblici Carris stava utilizzando dal 2022 non era certificato per gli impianti di tra ... Si legge su tg24.sky.it