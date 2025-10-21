Incidente con un trattore | morto il figlio di Stuart Pearce ex capitano dell' Inghilterra

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente in una strada di campagna del Regno Unito. Il figlio di 21 anni di Stuart Pearce, ex capitano della Nazionale britannica, è morto in un incidente stradale mentre si trovava al volante di un trattore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

incidente con un trattore morto il figlio di stuart pearce ex capitano dell inghilterra

© Gazzetta.it - Incidente con un trattore: morto il figlio di Stuart Pearce, ex capitano dell'Inghilterra

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente trattore morto figlioIl figlio di Stuart Pearce è morto a 21 anni in un incidente con un trattore: lutto nel calcio inglese - Il figlio Harley, 21 anni, ha perso la vita in un incidente con un trattore nelle campagne del Wiltshire. Da fanpage.it

Incidente con un trattore: morto il figlio di Stuart Pearce, ex capitano dell'Inghilterra - Il figlio di 21 anni di Stuart Pearce, ex capitano della Nazionale britannica, è morto in un incidente stradale mentre si trovava al volante di u ... Riporta msn.com

Lutto nel calcio inglese: morto a 21 anni il figlio dell'ex difensore Stuart Pearce - La famiglia Pearce ha condiviso un commosso messaggio ricordando il figlio: “Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Trattore Morto Figlio