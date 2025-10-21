Incidente con un trattore | morto il figlio di Stuart Pearce ex capitano dell' Inghilterra
L'incidente in una strada di campagna del Regno Unito. Il figlio di 21 anni di Stuart Pearce, ex capitano della Nazionale britannica, è morto in un incidente stradale mentre si trovava al volante di un trattore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il figlio Harley, 21 anni, ha perso la vita in un incidente con un trattore nelle campagne del Wiltshire.
La famiglia Pearce ha condiviso un commosso messaggio ricordando il figlio: "Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley.