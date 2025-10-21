Incidente a Termini scooter finisce contro un palo | morto un venticinquenne

Incidente mortale, la notte scorsa, a Termini Imerese. La vittima è Girolamo Bisesi, detto Mimmo, di 25 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo del suo scooter, in via Libertà, quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo. Per il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

