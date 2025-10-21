Incidente a Santomenna autocarro finisce fuori strada e resta bloccato
Paura, nella tarda serata di ieri a Santomenna, dove un autocarro è uscito fuori strada per cause in corso di accertamento. L’incidente si è verificato nei pressi di una curva bloccando, di fatto, la circolazione veicolare. L'autista è rimasto illeso ed ha informato gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
