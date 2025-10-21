Incidente a Posillipo chiuse le rampe Sant'Antonio | auto si schianta muro crolla sulle case di sotto
Chiuse le rampe Sant'Antonio a Posillipo per incidente stradale: un'auto si è schiantata contro un muro, che è crollato precipitando di sotto su altre auto e case. Luca Simeone: "Istituire subito la Ztl". 🔗 Leggi su Fanpage.it
