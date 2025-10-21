Incidente a Milazzo un ragazzo ferito dopo uno scontro tra auto e moto

Un ragazzo è rimasto ferito a causa di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio a Milazzo. In via Ciantro un'Audi si è scontrata contro una moto cross nei pressi di un incrocio. Ad avere la peggio il giovane che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it