Incidente a Cambiano vicino Torino violento scontro tra auto e moto | morto motociclista 57enne

Un motociclista di 57 anni è morto in un incidente stradale a Cambiano (Torino): per cause in fase di accertamento, la sua moto si è scontrata con un'auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente a Cambiano vicino Torino, violento scontro tra auto e moto: morto motociclista 57enne

Altre letture consigliate

Manovra 2026 cambiano gli stipendi Più soldi in busta paga. Ecco chi vedrà gli aumenti - facebook.com Vai su Facebook

Incidente stradale a Cambiano, morto un motociclista 57enne - L'uomo si è scontrato contro un'autovettura ... Lo riporta rainews.it

Terribile incidente a Cambiano: scontro tra auto e moto, morto il centauro - Un terribile incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, all'incrocio tra via Nazionale (l'ex statale 29) e via Volta a Cambiano. Riporta torinotoday.it

Incidente nel raccordo autostradale della Falchera a Torino: rimorchio di un tir si ribalta e perde tubi in cemento - Il rimorchio di un tir che trasportava tubi di cemento si è improvvisamente ribaltato mentre percorreva il raccordo autostradale della Falchera nel ramo che collega l'autostrada Torino- Lo riporta torinotoday.it