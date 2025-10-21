Incetta di successi internazionali per l' Auditorium Chamber Orchestra
Nata nel 2021 ha già all'attivo 40 concerti e riconoscimenti importanti: è la Auditorium Chamber Orchestra Aps, un'orchestra d'archi formata da una quindicina di giovani ragazzi (tra i dodici e i venticinque anni), “uniti dal desiderio di stare insieme per fare musica insieme” che proseguono gli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
