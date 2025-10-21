Incentivi auto elettriche 2025 | come funziona l’ecobonus fino a 11.000 euro

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la campagna di incentivi con ben 597 milioni di euro a disposizione: le informazioni e le novità per accedere alle agevolazioni all’acquisto di auto con prezzo entro i 42.700 euro (Iva inclusa). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

