Incendio in via Argine 10 famiglie sgomberate - tecnici dell' Arpac per monitorare l' aria
Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 presso un capannone adibito a rivendita di autoricambi per auto e vernici. Subito si è sprigionata una gigantesca nube di fumo nero visibile da tutta la città. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco mentre la Prefettura ha subito riunito il Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
