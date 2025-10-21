Un incendio è divampato attorno alle 21:50 di lunedì 20 ottobre nel quartiere di Ponticelli a Napoli. Il rogo è scoppiato all’interno di un deposito di ricambi auto conosciuto col nome “Martinelli”. Dieci famiglie sono state evacuate: le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, del nucleo NBCR in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di GPL. L’Enel è intervenuta su una cabina elettrica. Il Comune di Napoli ha diramato un avviso alla cittadinanza invitandola ad adottare alcune misure cautelative quali la chiusura immediata di tutte le finestre e le porte per limitare l’esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un deposito a Ponticelli, evacuate 10 famiglie: così le fiamme divorano la struttura – Le immagini col drone