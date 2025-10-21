Incendio in appartamento a Torrevecchia a Roma 91enne morta tra le fiamme e figlia 67enne gravissima

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Roma: una anziana di 91 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione a Torrevecchia, grave la figlia 67enne: cos'è successo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incendio in appartamento a torrevecchia a roma 91enne morta tra le fiamme e figlia 67enne gravissima

© Notizie.virgilio.it - Incendio in appartamento a Torrevecchia a Roma, 91enne morta tra le fiamme e figlia 67enne gravissima

Altri contenuti sullo stesso argomento

incendio appartamento torrevecchia romaScoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che viveva con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Come scrive fanpage.it

incendio appartamento torrevecchia romaRoma, fiamme in un appartamento: morta una donna di 91 anni, gravissima la figlia - L'incendio si è sviluppato in un'abitazione ad un piano rialzato di una palazzina di tre piani. Segnala msn.com

incendio appartamento torrevecchia romaFiamme in un appartamento di Torrevecchia: morta una 91enne, gravissima la figlia, salvo il cagnetto - I Vigili del Fuoco hanno evacuato lo stabile, dichiarato inagibile La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 16,50 circa in Via Diano Marina incrocio con Via di Torrevecchia (RM) le squadr ... Lo riporta terzobinario.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Appartamento Torrevecchia Roma