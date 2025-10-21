Incendio in appartamento a Torrevecchia a Roma 91enne morta tra le fiamme e figlia 67enne gravissima
Tragedia a Roma: una anziana di 91 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione a Torrevecchia, grave la figlia 67enne: cos'è successo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che viveva con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Come scrive fanpage.it
Roma, fiamme in un appartamento: morta una donna di 91 anni, gravissima la figlia - L'incendio si è sviluppato in un'abitazione ad un piano rialzato di una palazzina di tre piani. Segnala msn.com
Fiamme in un appartamento di Torrevecchia: morta una 91enne, gravissima la figlia, salvo il cagnetto - I Vigili del Fuoco hanno evacuato lo stabile, dichiarato inagibile La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 16,50 circa in Via Diano Marina incrocio con Via di Torrevecchia (RM) le squadr ... Lo riporta terzobinario.it