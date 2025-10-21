Incendio doloso alla piscina comunale di Verucchio danni alla pavimentazione della struttura
Martedì, 21 ottobre, poco dopo le 7, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Verucchio per spegnere un incendio nella piscina comunale "Cala Azura" di via Messina 9. Qui ignoti hanno appiccato il fuoco a un bancale e altri materiali sul tetto terrazzato dell'impianto sportivo.
