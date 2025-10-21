Incendio doloso alla piscina comunale di Verucchio | appiccato il fuoco sul tetto
Rimini, 21 ottobre 2025 – Un incendio è stato appiccato nella piscina comunale “Cala Azzurra” di via Messina 9 a Verucchio. I vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria sono intervenuti questa mattina poco dopo le 7. Ad appiccare il rogo sono stati degli ignoti: hanno dato fuoco a un bancale e ad altri materiali sul tetto terrazzato dell’impianto sportivo. Sono stati alcuni ospiti della vicina rsa a segnalare le fiamme che, fortunatamente, sono state estinte in breve tempo, anche grazie alla pioggia aveva iniziato a cadere. Tuttavia il calore sviluppato dal rogo e dalle braci ha danneggiato seriamente la pavimentazione, con la distruzione di diverse piastrelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Cronaca Scampia, fumo dalla Vela Rossa: incendio doloso di rifiuti, non ci sono feriti - facebook.com Vai su Facebook
Un grave incendio questa notte ad Abbadia Montepulciano nel cuore della Toscana, ha colpito la casa del popolo e la sede del Partito Democratico. È andato tutto distrutto, per fortuna senza danni alle persone. Auguriamoci che non sia un incendio doloso an - X Vai su X
Verucchio, incendio doloso alla piscina, il Comune: “Atto pericoloso e incivile” - Questa mattina, martedì 21 ottobre a Verucchio poco dopo le 7 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria sono dovuti intervenire per ... Scrive corriereromagna.it
Vandali incendiano la piscina comunale di Verucchio: "Atto grave, incivile e incomprensibile" - Questa mattina (martedì 21 ottobre) i Vigili del Fuoco di Novafeltria sono intervenuti a Verucchio, per spegnere un incendio scoppiato nella piscina comunale di via Messina. Segnala altarimini.it
Verucchio, incendio nella piscina comunale: le fiamme danneggiano pavimento del tetto - Questa mattina, martedì 21 ottobre, a Verucchio, poco dopo le 7, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria sono intervenuti per spegnere un ... Scrive chiamamicitta.it