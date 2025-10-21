Rimini, 21 ottobre 2025 – Un incendio è stato appiccato nella piscina comunale “Cala Azzurra” di via Messina 9 a Verucchio. I vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria sono intervenuti questa mattina poco dopo le 7. Ad appiccare il rogo sono stati degli ignoti: hanno dato fuoco a un bancale e ad altri materiali sul tetto terrazzato dell’impianto sportivo. Sono stati alcuni ospiti della vicina rsa a segnalare le fiamme che, fortunatamente, sono state estinte in breve tempo, anche grazie alla pioggia aveva iniziato a cadere. Tuttavia il calore sviluppato dal rogo e dalle braci ha danneggiato seriamente la pavimentazione, con la distruzione di diverse piastrelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio doloso alla piscina comunale di Verucchio: appiccato il fuoco sul tetto