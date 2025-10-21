Incendio deposito a Ponticelli Napoli Del 20 ottobre | avviate il monitoraggio
Incendio in un deposito di autoricambi a Ponticelli: Arpa Campania monitora l’aria, prime rilevazioni entro i limiti di legge. Una squadra di tecnici dell’Area Territoriale del Dipartimento di Napoli di Arpa Campania è prontamente intervenuta su richiesta della Prefettura, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Amministrazione Comunale, nella scorsa notte (alle ore 00:00 circa) sul luogo dell’incendio divampato ieri, 20 ottobre, in tarda serata in un deposito di autoricambi sito in via Principe di Napoli nel quartiere Ponticelli (Napoli). All’atto del sopralluogo l’incendio era ancora in corso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
