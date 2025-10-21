Incendio deposito a Ponticelli Napoli Del 20 ottobre | avviate il monitoraggio

Puntomagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in un deposito di autoricambi a Ponticelli: Arpa Campania monitora l’aria, prime rilevazioni entro i limiti di legge. Una squadra di tecnici dell’Area Territoriale del Dipartimento di Napoli di Arpa Campania è prontamente intervenuta su richiesta della Prefettura, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Amministrazione Comunale, nella scorsa notte (alle ore 00:00 circa)  sul luogo dell’incendio divampato ieri, 20 ottobre,  in tarda serata in un deposito di autoricambi sito in via Principe di Napoli nel quartiere Ponticelli (Napoli). All’atto del sopralluogo l’incendio era ancora in corso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incendio deposito ponticelli napoliPonticelli, incendio in un deposito di autoricambi: evacuazioni e monitoraggio dell’aria - Ponticelli, incendio nel capannone Martinelli: attivati i controlli dell’Arpac e le misure precauzionali per i residenti. notizie.it scrive

incendio deposito ponticelli napoliPonticelli: sgombrate 10 famiglie per i fumi tossici dopo l’incendio ad un deposito di vernici. L’Arpac installerà una centralina per monitorare la qualità dell’aria - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Come scrive primapress.it

incendio deposito ponticelli napoliNapoli: incendio devastante a Ponticelli, fiamme altissime nel capannone “Martinelli” - Evacuazioni, nube di fumo e l’allarme del Comune: «Chiudere subito porte e finestre» ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio Deposito Ponticelli Napoli