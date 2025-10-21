Incendio a Torrevecchia fiamme in un appartamento | morta una donna Gravissima la figlia
Tragedia a Torrevecchia, dove una donna è morta carbonizzata in un incendio e la figlia è in gravissime condizioni. A bruciare è stato il primo piano di una palazzina in via di Torrevecchia 221. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco, la polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fiamme in un appartamento di Torrevecchia: morta una 91enne, gravissima la figlia, salvo il cagnetto - I Vigili del Fuoco hanno evacuato lo stabile, dichiarato inagibile La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 16,50 circa in Via Diano Marina incrocio con Via di Torrevecchia (RM) le squadr ... terzobinario.it scrive
Scoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che viveva con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Da fanpage.it