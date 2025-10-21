Incendio a Ponticelli sgomberate 10 famiglie Rilievi in corso sulla qualità dell'aria
Sono 10 le famiglie che sono state sgomberate in via Argine, a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli, in seguito al grosso incendio divampato nella serata di ieri in un capannone di ricambi auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
