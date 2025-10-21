Incendio a Ponticelli sgomberate 10 famiglie Rilievi in corso sulla qualità dell'aria

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 10 le famiglie che sono state sgomberate in via Argine, a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli, in seguito al grosso incendio divampato nella serata di ieri in un capannone di ricambi auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

incendio ponticelli sgomberate 10Incendio a Ponticelli, sgomberate 10 famiglie. Rilievi in corso sulla qualità dell’aria - Sono 10 le famiglie che sono state sgomberate in via Argine, a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli, in seguito al grosso incendio divampato ... Secondo fanpage.it

incendio ponticelli sgomberate 10Ponticelli, incendio in un deposito di autoricambi: evacuazioni e monitoraggio dell’aria - Ponticelli, incendio nel capannone Martinelli: attivati i controlli dell’Arpac e le misure precauzionali per i residenti. Si legge su notizie.it

incendio ponticelli sgomberate 10Napoli: incendio a via Argine, 10 famiglie sgomberate - Ieri sera, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi appena avuta la ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio Ponticelli Sgomberate 10