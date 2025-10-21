Inaugurazione | un paese in festa per la nuova pizzeria Le Molina
San Giuliano Terme (PI), 21 ottobre 2025 – Un paese letteralmente in festa ha salutato con una calorosa inaugurazione “Le Molina”, la nuova pizzeria che apre le sue porte a Molina di Quosa in via Statale Abetone 162A, nata dall’entusiasmo e dalla determinazione dei fratelli Francesco Mezzatesta e Fabiana Monaco. Un taglio del nastro molto sentito e partecipato, alla presenza del referente sindacale di Confcommercio Pisa Luca Pisani e del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. “Dopo quattro mesi e mezzo di lavori e qualche imprevisto tecnico, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: aprire un’attività insieme nel cuore del paese” racconta Francesco Mezzatesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
