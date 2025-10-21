Inaugurazione dell’undicesima stagione dei Concerti di Golfo mistico al Chiatamone alla Chiesa delle Crocelle
Sabato 25 ottobre alle ore 18, nella meravigliosa Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, inaugurazione della nuova stagione con il recital pianistico del M° Giuseppe Lo Cicero. Il musicista di origine siciliana interpreterà musiche di Chopin, Debussy, Gershwin.Il cartellone prevede 12 concerti da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
