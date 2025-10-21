Inaugurazione dell’undicesima stagione dei Concerti di Golfo mistico al Chiatamone alla Chiesa delle Crocelle

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre alle ore 18, nella meravigliosa Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, inaugurazione della nuova stagione con il recital pianistico del M° Giuseppe Lo Cicero. Il musicista di origine siciliana interpreterà musiche di Chopin, Debussy, Gershwin.Il cartellone prevede 12 concerti da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

