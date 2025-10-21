Inail innovazione ricerca e prevenzione al centro Giornata salute e sicurezza sul lavoro

Roma, 21 ott. (Labitalia) - Dall'esoscheletro per la deambulazione assistita al sistema di addestramento in realtà virtuale per le attività in cave e cantieri, i ricercatori Inail sono impegnati nello sviluppo di dispositivi all'avanguardia per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, la formazione e la riabilitazione degli assistiti, attraverso l'impiego di tecnologie robotiche e digitali di ultima generazione. Oggi a Roma, presso l'auditorium 'Antonio Maglio' della direzione generale Inail, in occasione della 'Giornata della salute e sicurezza sul lavoro', co-organizzata dall'Istituto e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la partecipazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, è stato possibile osservare dal vivo i risultati di alcuni dei progetti di ricerca più innovativi dell'Istituto, esposti in un'area dedicata all'interno dell'Auditorium. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Inail, innovazione, ricerca e prevenzione al centro Giornata salute e sicurezza sul lavoro

