“ Cade lo Jannu Est “: uno che legge distrattamente potrebbe pensare a un crollo, perché le parole son beffarde. È “caduto”, come a dire che lo hanno raggiunto, preso. Due francesi, Benjamin Védrines (anni 33) e Nicolas Jean (anni 26), hanno messo il cappello – o la bandiera – sulla prima ascensione della storia del Jannu Est e l’hanno fatto aprendo una nuova via sulla parete nord (l’hanno chiamata Le Sommet des Pieux), in stile alpino. Citiamo Gripper: “La riuscita di Védrines e Jean segna la fine di una delle più lunghe attese dell’alpinismo moderno. Il Jannu Est entra finalmente nella storia, salito nel modo più elegante possibile ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In vetta siamo scoppiati in lacrime, dopo 4 giorni di scalata e due notti trascorse appesi alla parete, sembrava impossibile”: la storica conquista del Jannu Est in stile alpino, il “modo più elegante possibile”