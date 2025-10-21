in streaming i concerti di ravenna festival

In attesa della Trilogia d’Autunno .perché non rivivere le emozioni dell’estate di Ravenna Festival? A meno di un mese dal trittico dedicato a Händel con cui si conclude la XXXVI edizione della manifestazione (la Trilogia è in scena al teatro Alighieri dal 12 al 16 novembre), un’ampia selezione di spettacoli diventa disponibile in streaming gratuito sul sito ravennafestival.live, fino al 31 dicembre. Gli eventi vanno dal concerto inaugurale diretto da Riccardo Muti con il violinista Giuseppe Gibboni agli appuntamenti di musica sacra nelle basiliche della città, fino al jazz – rappresentato da Stefano Bollani ed Enrico Rava, da Uri Caine con The Passion of Octavius Catto, dall’omaggio a Joe Zawinul e dalla serata dedicata ad Alice Coltrane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

