In Spotify ora si possono seguire anche arene teatri e club
Dopo “Concerti vicino a te”, Spotify introduce la possibilità di seguire i luoghi dei concerti, creando un archivio personalizzato di spazi musicali aggiornato ogni giorno. 🔗 Leggi su Dday.it
