In sovrappeso Bufera su Paolo Mieli | cosa ha detto sulla candidata palestinese

Uno scivolone o una semplice battuta. Il dibattito politico si divide sulle parole di Paolo Mieli che ha definito “in leggerissimo sovrappeso” una candidata di Alleanza Verdi e Sinistra, il partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Un episodio che racconta perfettamente la realtà politica attuale: ogni frase fuori misura, se diretta a sinistra, viene analizzata e usata come uno strumento politico da scagliare contro il proprio interlocutore. Con tanto di accuse personali che vanno dall’omofobia al razzismo e chi più ne ha più ne metta. Ma per capire la bufera intorno alle parole dell’ex direttore del Corriere della Sera serve fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "In sovrappeso". Bufera su Paolo Mieli: cosa ha detto sulla candidata palestinese

