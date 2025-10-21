Anche quest’anno il Comitato Piampiano, in collaborazione con l’ Avis comunale, ha voluto ricordare Davide Piampiano, prematuramente scomparso nel gennaio del 2023 in un incidente di caccia: il giorno del suo ventisettesimo compleanno è stato scelto per dar vita a una giornata dedicata alla donazione del sangue nel Centro di raccolta Avis all’ospedale di Assisi per quello che vuole essere un simbolo di vita, solidarietà e comunità. Con tale iniziativa si è voluto ricordare chi non c’è più attraverso il bene che continua a generare: ogni gesto di solidarietà è anche un modo per tenere vivo ciò che conta davvero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In ricordo di Davide Piampiano. Donazioni del sangue ad Assisi . La memoria diventa solidarietà