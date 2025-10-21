In ricordo di Davide Piampiano Donazioni del sangue ad Assisi La memoria diventa solidarietà
Anche quest’anno il Comitato Piampiano, in collaborazione con l’ Avis comunale, ha voluto ricordare Davide Piampiano, prematuramente scomparso nel gennaio del 2023 in un incidente di caccia: il giorno del suo ventisettesimo compleanno è stato scelto per dar vita a una giornata dedicata alla donazione del sangue nel Centro di raccolta Avis all’ospedale di Assisi per quello che vuole essere un simbolo di vita, solidarietà e comunità. Con tale iniziativa si è voluto ricordare chi non c’è più attraverso il bene che continua a generare: ogni gesto di solidarietà è anche un modo per tenere vivo ciò che conta davvero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
