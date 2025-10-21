In quali casi l’interruzione della trattativa è causa di responsabilità
Quando due parti avviano una trattativa, per la vendita di un immobile o qualsiasi altro accordo, si trovano in una fase precontrattuale, cioè prima della conclusione del contratto vero e proprio. In questa fase ciascuna parte è libera di interrompere le trattative, ma non sempre tale libertà è assoluta: se l’interruzione è ingiustificata o avviene in malafede, possono sorgere responsabilità giuridiche e obblighi risarcitori. Vediamo quindi, in modo chiaro e completo, cosa succede in caso di interruzione delle trattative, quali sono le conseguenze e quando si può parlare di responsabilità precontrattuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
