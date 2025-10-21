In Piemonte torna Fabbriche Aperte con 150 aziende e 16.100 posti disponibili per le visite

La sesta edizione di "Fabbriche Aperte Piemonte – Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore" è pronta a riaccendere i riflettori sul panorama manifatturiero regionale. L'iniziativa, attesa dal grande pubblico, offrirà l'opportunità unica di visitare in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dopo la pausa di lunedì scorso torna stasera in diretta alle 18.05 su Videogruppo Piemonte l'appuntamento con Sportello Pensionati. Con Daniele Cauda, referente Caf Cisl Alba, faremo un approfondimento sul tema dei Bonus. In studio anche l'esperto di pre - facebook.com Vai su Facebook

"Finestra sul #Piemonte": “Fabbriche Aperte Piemonte” ritorna il 23, 24 e 25 ottobre con la sua sesta edizione per consentire ai cittadini di visitare 150 luoghi della produzione industriale aperti straordinariamente per l’occasione. Iscrizioni su http://fabbricheape - X Vai su X

In Piemonte torna "Fabbriche Aperte" con 150 aziende e 16.100 posti disponibili per le visite - La rassegna è una vetrina completa sulle principali filiere che compongono l'economia piemontese, dimostrando la trasversalità e l'eccellenza del comparto. torinotoday.it scrive

COLLERETTO GIACOSA - «Fabbriche Aperte» al Bioindustry Park: dove ricerca e produzione si sviluppano a favore della salute - Due le giornate di vista programmate il 23 e 24 ottobre 2025 insieme a Fondazione ITS Academy Biotecnologie Piemonte e Merck Group, con appuntamenti alle ore 14 e alle 16 ... Lo riporta quotidianocanavese.it

Torna “Fabbriche Aperte Piemonte”: Sirena Spa a Rosta apre le sue porte - ROSTA – L’eccellenza e l’innovazione tornano protagoniste con “ Fabbriche Aperte Piemonte “, e Sirena Spa a Rosta è pronta ad accogliere i visitatori per l’edizione 2025 nei giorni 23, 24 e 25 ottobre ... Come scrive lagendanews.com