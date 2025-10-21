In Piemonte torna Fabbriche Aperte con 150 aziende e 16.100 posti disponibili per le visite

La sesta edizione di "Fabbriche Aperte Piemonte – Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore" è pronta a riaccendere i riflettori sul panorama manifatturiero regionale. L'iniziativa, attesa dal grande pubblico, offrirà l'opportunità unica di visitare in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

