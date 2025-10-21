In piazza per Ranucci | Via le querele

21.32 Su invito del M5s, il campo largo si è trovato in piazza Santi Apostoli a Roma a sostegno della libertà di stampa, dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci. Presente anche una delegazione di FdI. Conte e Schlein hanno chiesto a politici della maggioranza di ritirare le querele contro il giornalista di Report "Se pensavano di fermare Report - ha detto Ranucci - otterranno l'effetto opposto. Siamo andati a toccare dei centri di potere che non avevano piacere ad essere disturbati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it