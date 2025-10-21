In piazza per Ranucci | Via le querele
21.32 Su invito del M5s, il campo largo si è trovato in piazza Santi Apostoli a Roma a sostegno della libertà di stampa, dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci. Presente anche una delegazione di FdI. Conte e Schlein hanno chiesto a politici della maggioranza di ritirare le querele contro il giornalista di Report "Se pensavano di fermare Report - ha detto Ranucci - otterranno l'effetto opposto. Siamo andati a toccare dei centri di potere che non avevano piacere ad essere disturbati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Pochi minuti fa Sigfrido Ranucci è salito con tutta la squadra di “Report” sul palco di piazza Santi Apostoli a Roma, alla manifestazione organizzata dal M5S in suo sostegno, e ha pronunciato un discorso che è una lezione di giornalismo e insieme di democraz - facebook.com Vai su Facebook
L’Odg Lazio scende in piazza a sostegno di Sigfrido Ranucci https://odg.roma.it/lodg-lazio-scende-in-piazza-a-sostegno-di-singfrido-ranucci/… #SigfridoRanucci #odg #odglazio #OdgLazio - X Vai su X
Alla manifestazione per Ranucci a sorpresa arriva pure la delegazione FdI. Ma niente retromarcia su querele e riforma delle liti temerarie - “In fase di realizzazione di una manovra di bilancio, credo sia naturale che ci siano confronti tra le diverse sensibilità. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Attentato a Ranucci, Schlein in piazza: «Libertà a rischio. Le destre ritirino le querele temerarie» - O non abbiamo visto i giornalisti uscire in fila dal Pentagono l'altro giorno negli Stati Uniti? Scrive repubblica.it
“Legge Ranucci contro le querele temerarie, vediamo chi vota sì e chi vota no”: Travaglio alla manifestazione per il giornalista di Report – L’intervento integrale - Alla manifestazione per Report, Travaglio rilancia la proposta di legge contro le querele temerarie: "Vediamo chi vota sì e chi vota no" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it