Roma, 21 ottobre 2025 – Nel 2050 per conquistare la pensione di vecchiaia serviranno 68 anni e 11 mesi per entrambi i sessi (dai 67 anni attuali), e toccherà la quota dei 70 anni nel 2067. È quanto riporta l’analisi dell’ Istat, in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato, dedicata alla Previsione delle forze lavoro al 2050. Sempre più “anziani” al lavoro. Un report nel quale i ricercatori dell’Istituto di statistica prevedono un aumento della partecipazione al mercato del lavoro delle persone in età matura e anziane. Tra il 2024 e il 2050, il tasso di attività tra i 55 e i 64 anni salirebbe dal 61% al 70%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In pensione a 69 anni nel 2050: sempre più anziani al lavoro. Le previsioni dell’Istat