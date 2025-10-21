In pensione a 69 anni nel 2050 | sempre più anziani al lavoro Le previsioni dell’Istat

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ottobre 2025 – Nel 2050 per conquistare la pensione di vecchiaia serviranno 68 anni e 11 mesi per entrambi i sessi (dai 67 anni attuali), e toccherà la quota dei 70 anni nel 2067. È quanto riporta l’analisi dellIstat, in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato, dedicata alla Previsione delle forze lavoro al 2050. Sempre più “anziani” al lavoro. Un report nel quale i ricercatori dell’Istituto di statistica prevedono un aumento della partecipazione al mercato del lavoro delle persone in età matura e anziane. Tra il 2024 e il 2050, il tasso di attività tra i 55 e i 64 anni salirebbe dal 61% al 70%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

