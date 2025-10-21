In pensione a 69 anni nel 2050 | sempre più anziani al lavoro Le previsioni dell’Istat
Roma, 21 ottobre 2025 – Nel 2050 per conquistare la pensione di vecchiaia serviranno 68 anni e 11 mesi per entrambi i sessi (dai 67 anni attuali), e toccherà la quota dei 70 anni nel 2067. È quanto riporta l’analisi dell’ Istat, in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato, dedicata alla Previsione delle forze lavoro al 2050. Sempre più “anziani” al lavoro. Un report nel quale i ricercatori dell’Istituto di statistica prevedono un aumento della partecipazione al mercato del lavoro delle persone in età matura e anziane. Tra il 2024 e il 2050, il tasso di attività tra i 55 e i 64 anni salirebbe dal 61% al 70%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirà al 2050 a 68 anni e 11 mesi per entrambi i sessi (dai 67 anni attuali), e toccherà la quota dei 70 anni nel 2067. E' quanto riporta l'Istat in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pensione volontaria a 75 anni: “Moriremo in sala docenti, funerali in omaggio”. “A scuola col girello? Finché morte non ci separi”. “Saranno gli studenti a portarci in bagno” - X Vai su X
In pensione a 69 anni nel 2050: sempre più anziani al lavoro. Le previsioni dell’Istat - L’Istituto di statistica ha effettuato uno studio sull’evoluzione del mondo del lavoro nei prossimi 25 anni quando ci sarà un progressivo innalzamento dell’età della pensione di vecchiaia. Riporta msn.com
Nel 2050 in pensione quasi a 69 anni, più anziani al lavoro - Tra il 2024 e il 2050, il tasso di attività tra i 55 e i 64 anni salirebbe dal 61% al 70%. ansa.it scrive
Istat: nel 2050 in pensione a quasi 69 anni, più anziani al lavoro - Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, citate da Istat, a metà secolo l’età pensionabile raggiungerà i 68 anni e 11 mesi. Riporta editorialedomani.it