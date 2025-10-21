In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno la Camera dei Deputati ospiterà We Breast

OMA – In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast”. OMA – In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast. Della cura a prendersi cura”. Questo evento è promosso dall’Intergruppo parlamentare sulle nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella. Un’iniziativa che unisce scienza e arte attraverso una performance artistica ideata dal regista Alessandro Sampaoli. La performance racconterà – unendo le arti visive con quelle performative – quattro fasi della malattia: la scoperta, interpretata dall’attrice Emilia Scatigno; la disperazione, dall’attrice Lisa Galantini; la cura, da Roberta Rovelli; e, per concludere, la rinascita, dalla cantante Camilla Barbarizzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast”

