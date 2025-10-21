In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno la Camera dei Deputati ospiterà We Breast

361magazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OMA – In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast”. OMA – In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast. Della cura a prendersi cura”. Questo evento è promosso dall’Intergruppo parlamentare sulle nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella. Un’iniziativa che unisce scienza e arte attraverso una performance artistica ideata dal regista Alessandro Sampaoli. La performance racconterà – unendo le arti visive con quelle performative – quattro fasi della malattia: la scoperta, interpretata dall’attrice Emilia Scatigno; la disperazione, dall’attrice Lisa Galantini; la cura, da Roberta Rovelli; e, per concludere, la rinascita, dalla cantante Camilla Barbarizzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

in occasione della giornata internazionale contro il tumore al seno la camera dei deputati ospiter224 we breast

© 361magazine.com - In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast”

Approfondisci con queste news

occasione giornata internazionale controGiornata mondiale contro l’Ictus Cerebrale: screening gratuiti a Vittoria, Ragusa e Modica - In occasione della Giornata mondiale contro l'Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si terrà il prossimo 29 ottobre, l'U. Segnala radiortm.it

Codacons Medici, serve più prevenzione contro l’osteoporosi - In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il Codacons e il Codacons Medici hanno evidenziato la necessità di intensificare la prevenzione e ... Da canalesicilia.it

A L’Aquila l’incontro del Consorzio HPC4DR per la Giornata internazionale sui disastri - In occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri, il Consorzio High- Secondo laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Occasione Giornata Internazionale Contro