In mezzo al dramma degli sbarchi il Montalbano di Luca Zingaretti è alle prese con un efferato omicidio in L' altro capo del filo stasera in tv
Un omicidio che sembra inspiegabile. Una donna, barbaramente uccisa, tanto misteriosa quanto straordinaria. Sullo sfondo, il dramma degli sbarchi di migranti sulle coste della Sicilia. E in mezzo a tutto questo c’è sempre lui, il nostro amatissimo Salvo Montalbano. Prosegue il ciclo “Camilleri incontra Montalbano” con una nuova puntata della celeberrima saga. Stasera in tv torna Il Commissario Montalbano, con L’altro capo del filo. Nuova avventura tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri (edito da Sellerio). Lo possiamo rivedere (quando è andato in onda la prima volta, nel 2019, ha fatto il 44% di share e più di 11 milioni di spettatori) alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it
