Ha destato sdegno e polemiche l’intervento di Paolo Mieli, tra i più noti giornalisti italiani, durante la rassegna stampa andata in onda il 20 ottobre nel programma “24 Mattino” su Radio 24, l’emittente del gruppo 24Ore. Una frase pronunciata con apparente leggerezza, ma che ha avuto l’effetto dirompente di una bomba a orologeria. Al centro della bufera c’è un’espressione infelice utilizzata per descrivere Souzan Fatayer, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni regionali in Campania: «una palestinese in leggerissimo sovrappeso». Un’uscita che ha sollevato reazioni indignate da ogni parte del panorama politico e sociale, e che ha trovato nel mondo dei social, e in particolare nella penna tagliente di Selvaggia Lucarelli, la voce più incisiva della protesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “In leggerissimo sovrappeso? Ma cosa dici!”. Selvaggia Lucarelli infuriata col giornalista vip: è polemica