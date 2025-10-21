In Italia si fanno sempre meno figli minimo storico | 13mila in meno rispetto al 2024 E l' età delle mamme sale a 32 anni

In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. E in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 le nascite sono circa.

Istat, le nascite calano ancora. Minimo storico per il numero di figli per donna - Secondo i dati diffusi oggi dall’ Istat nel 2024 le nascite sono state 369. Lo riporta repubblica.it

Istat: l'Italia avrà 4 milioni di persone in meno. E una famiglia su quattro sarà senza figli - Le ultime previsioni Istat, aggiornate al 2024, rivelano un quadro demografico preoccupante: tra 25 anni l'Italia perderà oltre quattro milioni di persone, 4 famiglie su 10 saranno senza figli, mentre ... ilmattino.it scrive