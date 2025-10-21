In Italia sempre meno figli nascitre al minimo storico | 13mila in meno rispetto al 2024 E l' età delle mamme sale a 32 anni
In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. E in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 le nascite sono circa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un morso e non puoi farne più a meno… Che Autunno sarebbe senza #TORRONE?! #VincenzoBellavia Spedizioni Italia pasticceriabellavia.it/it/shop-online/ Vai su Facebook
Tumori, in Italia si muore di meno rispetto all'Europa: cali drastici per polmoni e stomaco https://ilsole24ore.com/art/tumori-italia-si-muore-meno-rispetto-europa-cali-drastici-polmoni-e-stomaco-AHNSJjDD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&ut - X Vai su X
Istat, le nascite calano ancora. Minimo storico per il numero di figli per donna - Secondo i dati diffusi oggi dall’ Istat nel 2024 le nascite sono state 369. Segnala repubblica.it
In Italia si fanno sempre meno figli. minimo storico: 13mila in meno rispetto al 2024. E l'età delle mamme sale a 32 anni - 944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. Da msn.com
Nascite ancora in calo, fecondità ai minimi storici - luglio 2025 le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del ... Secondo ansa.it