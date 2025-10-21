In Italia sempre meno figli nascitre al minimo storico | 13mila in meno rispetto al 2024 E l' età delle mamme sale a 32 anni

In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. E in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 le nascite sono circa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

In Italia sempre meno figli, nascitre al minimo storico: 13mila in meno rispetto al 2024. E l'età delle mamme sale a 32 anni

