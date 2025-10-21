In Italia sempre meno figli nascite al minimo storico E l' età delle mamme sale a 32 anni

Ilmessaggero.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. E in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 le nascite sono circa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

in italia sempre meno figli nascite al minimo storico e l et224 delle mamme sale a 32 anni

© Ilmessaggero.it - In Italia sempre meno figli, nascite al minimo storico. E l'età delle mamme sale a 32 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

italia meno figli nasciteIstat, le nascite calano ancora. Minimo storico per il numero di figli per donna - Secondo i dati diffusi oggi dall’ Istat nel 2024 le nascite sono state 369. Segnala repubblica.it

italia meno figli nasciteDeclino demografico in Italia: nascite 2024 in calo e fecondità ai minimi storici - 944 nuovi nati, in calo del 2,6% rispetto all’anno precedente. ilmessaggero.it scrive

italia meno figli nasciteNascite ancora in calo, fecondità ai minimi storici - luglio 2025 le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Meno Figli Nascite