In Italia non c' è spazio per i fan di Hamas L' imam di Francia affonda Hannoun
Mohammad Hannoun, il giordano al centro della nostra inchiesta e ritenuto dal Dipartimento del Tesoro Usa la propaggine di Hamas in Italia, ha detto l'ennesima frase grave, parlando da un corteo milanese e giustificando l'uccisione «dei collaborazionisti». Esattamente ha detto che «tutte le rivoluzioni del mondo hanno le loro leggi. Chi uccide va ucciso, i collaborazionisti vanno uccisi. Oggi l'Occidente piange questi criminali, dicono che i palestinesi hanno ucciso poveri ragazzi, ma chi lo dice che sono poveri ragazzi?». Esternazioni che ha mobilitato tutto il centrodestra, che ora chiede convintamente l'espulsione del presidente dell'Api. 🔗 Leggi su Iltempo.it
