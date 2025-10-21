In Friuli Venezia Giulia c' è un esercito di 17 mila giovani che non studia e non lavora

Il 10 per cento della popolazione regionale tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. La impietosa fotografia è parte di un corposo report che analizza il mercato del lavoro e diffuso dall'Inps nella giornata di oggi 21 ottobre. Se è vero che nel contesto specifico il Friuli Venezia Giulia è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

