In Friuli Venezia Giulia c' è un esercito di 17 mila giovani che non studia e non lavora
Il 10 per cento della popolazione regionale tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. La impietosa fotografia è parte di un corposo report che analizza il mercato del lavoro e diffuso dall'Inps nella giornata di oggi 21 ottobre. Se è vero che nel contesto specifico il Friuli Venezia Giulia è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'INPS del Friuli Venezia Giulia ha presentato il rendiconto sociale, illustrando una serie di dati socio-economici sulla popolazione della regione. - facebook.com Vai su Facebook
In Friuli Venezia Giulia i 25 anni della Via dei Sapori - Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori celebra un quarto di secolo di successi, raccontando la storia della sua terra attraverso l’enogastronomia. vdgmagazine.it scrive
In Friuli Venezia Giulia nasce il Patto educativo per l’educazione ambientale: firmato a Palmanova con tredici enti del territorio - Firmato a Palmanova il Patto educativo per l’educazione ambientale in Friuli Venezia Giulia con tredici enti aderenti. Secondo nordest24.it
Friuli Venezia Giulia protagonista della transizione energetica: risultati e prospettive - Scoccimarro a Capriva del Friuli: il Friuli Venezia Giulia è modello nazionale nella transizione energetica con il 39% di produzione rinnovabile. Riporta nordest24.it