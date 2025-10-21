In diretta dalla Festa del Cinema di Roma vi raccontiamo i film più belli le star sul red carpet le parole dei protagonisti | su Amicait

Film di realtà, divi e incontri rock ‘n’ roll. Superato il giro di boa, ecco qualche racconto in diretta dalla ventesima Festa del Cinema di Roma. Dalla schiena scoperta della fulgida Angelina Jolie al fascino, la simpatia e l’italiano fluente del divo francese Louis Garrel, dall’opera prima da regista dell’attore inglese James McAvoy fino a Nouvelle Vague, il nuovo film (imperdibile!) di Richard Linklater (premiato alla carriera). La nostra masterclass preferita? Quella del “re del cinema punk rock” Julien Temple. Molti i documentari musicali in rassegna, da Allevi Back to Life a Brunori Sas – Il tempo delle noci. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - In diretta dalla Festa del Cinema di Roma, vi raccontiamo i film più belli, le star sul red carpet, le parole dei protagonisti: su Amica.it

Leggi anche questi approfondimenti

Diretta tv | Dalla Basilica di Bitonto ha inizio la processione dei Santi Medici, che si snoderà per le vie della cittadina nel Barese. Un momento di festa, fede e devozione. Segui su TRM h24 in diretta Canale 16 digitale terrestre in Puglia e Basilicata Canal Vai su Facebook

Festa del Cinema di Roma: Linklater, Ramsay e Guerritore tra omaggi, star e déjà-vu - Alla Festa del Cinema di Roma brillano Linklater, Ramsay e Guerritore, ma tra omaggi e glamour cresce il rischio déjà- Lo riporta agrpress.it

Festa del Cinema di Roma 2025, Jennifer Lawrence illumina il red carpet - L’attrice è nella Capitale per la première di Die My Love ... Segnala cinematographe.it

Festa del Cinema di Roma 2025, programma 20 ottobre - Superato il primo weekend, la Festa del Cinema di Roma 2025 attende un nuovo ospite d'eccezione, quel Richard Linklater che lunedì 20 ottobre, alle ore 19 ... Scrive ciakmagazine.it