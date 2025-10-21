In cucina un deposito di stupefacenti dietro i mobili | arrestata 70enne Aveva anche armi e munizioni

Quotidianodipuglia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato scorso, 18 ottobre, a Francavilla Fontana, i carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato una donna di 70 anni, già nota alle forze dell?ordine,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

