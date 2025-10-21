In Cisgiordania i coloni israeliani aggrediscono gli agricoltori palestinesi durante la raccolta delle olive

Il 7 ottobre 2023 non ha scatenato solo la reazione militare del governo israeliano, che con bombardamenti e colpi di artiglieria ha causato oltre 68mila vittime palestinesi nella Striscia di Gaza, riducendola a un cumulo di macerie. La stessa data ha anche legittimato l'escalation di violenza. 🔗 Leggi su Today.it

cisgiordania coloni israeliani aggrediscono'I coloni e l'esercito israeliano attaccano gli agricoltori in Cisgiordania' - 237 ulivi, mentre 33 palestinesi sono stati uccisi in incidenti correlati, secondo la Commis ... Segnala ansa.it

cisgiordania coloni israeliani aggredisconoL'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - Il video mostra l'aggressione con un bastone di un colono israeliano contro un'anziana palestinese impegnata nella raccolta delle olive ... Secondo ilfattoquotidiano.it

cisgiordania coloni israeliani aggredisconoCisgiordania, non si fermano le violenze dei coloni israeliani: contadini palestinesi picchiati durante la raccolta delle olive - A Gaza una fragile tregua, in Cisgiordania non si fermano le aggressioni dei coloni israeliani contro i palestinesi, secondo le immagini diffuse su X da un giornalista americano, Jasper Nathaniel, nel ... Secondo tg.la7.it

