In Cisgiordania i coloni israeliani aggrediscono gli agricoltori palestinesi durante la raccolta delle olive
Il 7 ottobre 2023 non ha scatenato solo la reazione militare del governo israeliano, che con bombardamenti e colpi di artiglieria ha causato oltre 68mila vittime palestinesi nella Striscia di Gaza, riducendola a un cumulo di macerie. La stessa data ha anche legittimato l'escalation di violenza. 🔗 Leggi su Today.it
Cisgiordania, i coloni mascherati picchiano i contadini palestinesi - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Coloni e forze armate israeliane hanno condotto una serie di attacchi contro agricoltori e proprietà palestinesi in Cisgiordania, prendendo di mira raccoglitori di olive e terreni privati in diverse città e villaggi. #ANSA https://www.ansa.it/sito/vi - facebook.com Vai su Facebook
'I coloni e l'esercito israeliano attaccano gli agricoltori in Cisgiordania' - 237 ulivi, mentre 33 palestinesi sono stati uccisi in incidenti correlati, secondo la Commis ... Segnala ansa.it
L'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - Il video mostra l'aggressione con un bastone di un colono israeliano contro un'anziana palestinese impegnata nella raccolta delle olive ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Cisgiordania, non si fermano le violenze dei coloni israeliani: contadini palestinesi picchiati durante la raccolta delle olive - A Gaza una fragile tregua, in Cisgiordania non si fermano le aggressioni dei coloni israeliani contro i palestinesi, secondo le immagini diffuse su X da un giornalista americano, Jasper Nathaniel, nel ... Secondo tg.la7.it