In casa nascondeva botti illegali che avrebbero potuto ridurre in pezzi un furgone
Sigarette e botti illegali, un curioso mix sequestrato ad un 26enne di Quarto. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo. Il giovane non si è scomposto quando gli è stato imposto l’alt. Immaginava il tradizionale controllo da "patente e libretto". Quando i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Taranto, nascondeva in casa armi e droga: arrestato 54enne - X Vai su X
L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, nascondeva hashish, marijuana e denaro in casa. Convalidato l’arresto. - facebook.com Vai su Facebook
Movimenti sospetti nel condominio, arrestato un 18enne: in casa droga, botti illegali e taser - Sono stati trovati dai carabinieri del Nucleo Investigativo a casa di un diciottenne in Bolognina. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Botti illegali e hashish. Arrestato 18enne - Sono stati trovati dai carabinieri del Nucleo Investigativo a casa di un diciottenne nel quartiere Bolognina. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Sequestrati 144 chili di botti illegali - Un deposito incui erano custoditi 144 chilogrammi di ''botti'' illegali e'stato scoperto dalla Guardia di finanza a Lamezia Terme. Si legge su ilsecoloxix.it