In Brianza il quadro con la Venere che tutti vogliono vedere | esplode la Tiziano mania

In Brianza è già Tiziano mania. Sono infatti già 1200 i visitatori transitati nel weekend appena trascorso a Villa Cusani Confalonieri, a Carate Brianza, dove da venerdì 17 ottobre è aperta la mostra dedicata a Venere che benda Amore del principe dei pittori Tiziano. Un boom che sancisce l'avvio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it