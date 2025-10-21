In Brianza il quadro con la Venere che tutti vogliono vedere | esplode la Tiziano mania

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza è già Tiziano mania. Sono infatti già 1200 i visitatori transitati nel weekend appena trascorso a Villa Cusani Confalonieri, a Carate Brianza, dove da venerdì 17 ottobre è aperta la mostra dedicata a Venere che benda Amore del principe dei pittori Tiziano.  Un boom che sancisce l'avvio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Brianza Quadro Venere Tutti