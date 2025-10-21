In Brianza giorni di maltempo ma in arrivo un weekend di sole
In Brianza, la settimana si è aperta all’insegna del maltempo. E stando alle previsioni di Lorenzo Badellino di 3bMeteo la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, proseguirà all’insegna del cielo grigio e nuvoloso, in attesa di una veloce, ma intensa perturbazione di giovedì 23 ottobre. Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Valletta Brianza, l’incendio dopo tre giorni e tre notti è definitivamente spento. Don Emanuele: “Le suore sono sempre state molto attente alla sicurezza”. Ancora mistero sulle cause che hanno causato il rogo devastante - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in arrivo sull’Italia: ecco dove sono attesi i nubifragi nelle prossime ore - Ecco dove pioverà intensamente nelle prossime ore e tutti i dettagli sul meteo ... Si legge su meteo.it
Meteo – Maltempo in arrivo in Italia con piogge e temporali verso sud, a seguire nuovo peggioramento? - Una vasta area depressionaria sull’Europa occidentale spinge correnti umide sul Mediterraneo: instabilità diffusa nelle prossime ore ... Segnala centrometeoitaliano.it
Meteo – Nuova irruzione di maltempo in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove - Maltempo torna a colpire l'Italia, con piogge, temporali e possibili locali nubifragi in arrivo: ecco l'allerta della Protezione Civile ... Segnala centrometeoitaliano.it