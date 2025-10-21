In Brianza giorni di maltempo ma in arrivo un weekend di sole

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza, la settimana si è aperta all’insegna del maltempo. E stando alle previsioni di Lorenzo Badellino di 3bMeteo la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, proseguirà all’insegna del cielo grigio e nuvoloso, in attesa di una veloce, ma intensa perturbazione di giovedì 23 ottobre. Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

brianza giorni maltempo arrivoIn Brianza giorni di maltempo, ma in arrivo un weekend di sole - E stando alle previsioni di Lorenzo Badellino di 3bMeteo la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, proseguirà all’insegna del cielo ... Come scrive monzatoday.it

brianza giorni maltempo arrivoMaltempo in arrivo sull’Italia: ecco dove sono attesi i nubifragi nelle prossime ore - Ecco dove pioverà intensamente nelle prossime ore e tutti i dettagli sul meteo ... Riporta meteo.it

brianza giorni maltempo arrivoMeteo – Maltempo in arrivo in Italia con piogge e temporali verso sud, a seguire nuovo peggioramento? - Una vasta area depressionaria sull’Europa occidentale spinge correnti umide sul Mediterraneo: instabilità diffusa nelle prossime ore ... Lo riporta centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Brianza Giorni Maltempo Arrivo